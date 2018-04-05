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CRM-системи стали найбільшим
сегментом ринку в 2017 році

CRM-системи стали найбільшим сегментом ринку в 2017 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 07:14

CRM-системи стали найбільшим сегментом ринку в 2017 році

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження, проведене аналітиками компанії Gartner, свідчить про те, що системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) стали найбільшим сегментом світового ринку програмного забезпечення (ПЗ) в минулому році.

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R2
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Интересно, если все установили CRM, то какого черта постоянно идут звонки на телефон с предложениями, абсолютно не соответствующими моим потребностям??? :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:40

  buratinyo написав:Интересно, если все установили CRM, то какого черта постоянно идут звонки на телефон с предложениями, абсолютно не соответствующими моим потребностям??? :)

Вы просто еще не в курсе что Вам нужно то что предлагают. Предложение опережает спрос
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:04

  buratinyo написав:Интересно, если все установили CRM, то какого черта постоянно идут звонки на телефон с предложениями, абсолютно не соответствующими моим потребностям??? :)

случайность или нет, но когда начал прямым текстом после первой-второй фразы посылать на х.., количество звонков сошло почти на ноль. CRM системы нужны преимущественно для целевой аудитории, в основном B2B.
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