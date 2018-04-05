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Космічний готель може прийняти перших туристів вже 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 07:28
Пропонуємо до обговорення:
Вартість 12-денного відпочинку на навколоземній орбіті складе 9,5 мільйона доларів, пише N+1 з посиланням на SpaceNews.
Дивися повний текст Космічний готель може прийняти перших туристів вже 2022 року
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:28
Очередной мыльный Стартап, который через год лопнет.
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