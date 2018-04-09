Збройні сили України замовили у польської компанії Wtorplast реконструйовані бойові машини піхоти БМП-1АК.
Дивися повний текст Україна купує в Польщі БМП-1АК.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 08:29
Україна купує в Польщі БМП-1АК
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Дивися повний текст Україна купує в Польщі БМП-1АК.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:20
Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу — по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ. Wtorplast разбирала БМП — отделяла башни от шасси.
Далее ЖБЗ завозил все это по отдельности в Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси — по $99 тыс. Завод "ремонтировал" БМП — попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла еще $40 тыс. за единицу.
В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $41 млн
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