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Україна купує в
Польщі БМП-1АК

Україна купує в Польщі БМП-1АК
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:29

Україна купує в Польщі БМП-1АК

Пропонуємо до обговорення:
Збройні сили України замовили у польської компанії Wtorplast реконструйовані бойові машини піхоти БМП-1АК.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:20

Стоимость сделки между украинской и польской компаниями на поставку БМП-1АК не может быть разглашена, в соответствии с условиями контракта


Oдин из самых странных контрактов, заключенных МО в 2016–2017 годах, касается поставок Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП).

Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу — по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ. Wtorplast разбирала БМП — отделяла башни от шасси.

Далее ЖБЗ завозил все это по отдельности в Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси — по $99 тыс. Завод "ремонтировал" БМП — попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла еще $40 тыс. за единицу.

В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $41 млн
MrNice
 
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