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Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Обвал російського рубля після введення нових санкцій США проти російських компаній, олігархів і посадових осіб не матиме істотного впливу на валютний ринок України в короткостроковій перспективі, однак такий вплив можливий в подальшому при повномасштабній кризі в РФ, вважають експерти.
Дивися повний текст Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки експертів
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16
" а безвизовый режим позволит украинским работникам легче переориентироваться". Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе. Трудовые визы никто не отменял, а нелегальное трудоустройство - разовая операция, чреватая штрафом, выдворением и отказом в пересечении границы лет так на пять... Перечитал название конторы, в которой трудоустроен "экспэрт" и все стало на место.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 16:40
Можливо вона мала на увазі, щодо безвізу, що це можливість поїхати до роботодавця, пройти співбесіди, можливо взяти короткі навчальні курси.. щоб отримати роботу
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