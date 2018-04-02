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Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки...
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Обвал російського рубля після введення нових санкцій США проти російських компаній, олігархів і посадових осіб не матиме істотного впливу на валютний ринок України в короткостроковій перспективі, однак такий вплив можливий в подальшому при повномасштабній кризі в РФ, вважають експерти.
Дивися повний текст Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки експертів
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R2
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16
" а безвизовый режим позволит украинским работникам легче переориентироваться". Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе. Трудовые визы никто не отменял, а нелегальное трудоустройство - разовая операция, чреватая штрафом, выдворением и отказом в пересечении границы лет так на пять... Перечитал название конторы, в которой трудоустроен "экспэрт" и все стало на место.
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sequence
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Додано: Сер 11 кві, 2018 16:40
Можливо вона мала на увазі, щодо безвізу, що це можливість поїхати до роботодавця, пройти співбесіди, можливо взяти короткі навчальні курси.. щоб отримати роботу
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solovej08
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Додано: Сер 11 кві, 2018 19:26
Обычно реакция курса гривны бывает где-то через три дня после обвала курса рубля. Так что на днях сами всё увидим...
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Додано: Сер 11 кві, 2018 19:33
Forum написав:
Обычно реакция курса гривны бывает где-то через три дня после обвала курса рубля. Так что на днях сами всё увидим...
Вон на центральной ветке форума пишут, что в Харькове уже по 27.12 на продажу курс доллара в обменках выставлен. А мой вчерашний пост на тему роста курса доллара затерли со скоростью звука : ) Что плохого в том, что люди окажутся готовы, и не будут потом с выпученными глазами бегать по закрытым обменкам с пачками гривен?
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Правдоруб
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Додано: Сер 11 кві, 2018 19:45
Правдоруб написав:
Вон на центральной ветке форума пишут, что в Харькове уже по 27.12 на продажу курс доллара в обменках выставлен. А мой вчерашний пост на тему роста курса доллара затерли со скоростью звука : ) Что плохого в том, что люди окажутся готовы, и не будут потом с выпученными глазами бегать по закрытым обменкам с пачками гривен?
Я уже много раз писал, что покупаю доллар всегда и при любом курсе, как только в кармане оказывается больше трех тысяч гривен. И ещё ни разу об этом не пожалел.
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New
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:13
New Как однажды писал классикъ этого форума: "Зачем мне такая валюта, если её нельзя обменять на доллары США?"
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pitchnv
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Додано: Чет 12 кві, 2018 04:01
sequence написав:
Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе.
Проходить собеседования на безвизе не запрещено. Запрещено работать. Вот только работодателю будет намного удобнее принять человека с получение разрешения, если он ему подходит, чем нанимать кота в мешке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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