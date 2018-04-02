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Чи вплине на валютний ринок
України обвал рубля - думки...

Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16

Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки...

Пропонуємо до обговорення:
Обвал російського рубля після введення нових санкцій США проти російських компаній, олігархів і посадових осіб не матиме істотного впливу на валютний ринок України в короткостроковій перспективі, однак такий вплив можливий в подальшому при повномасштабній кризі в РФ, вважають експерти.

Дивися повний текст Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:16

" а безвизовый режим позволит украинским работникам легче переориентироваться". Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе. Трудовые визы никто не отменял, а нелегальное трудоустройство - разовая операция, чреватая штрафом, выдворением и отказом в пересечении границы лет так на пять... Перечитал название конторы, в которой трудоустроен "экспэрт" и все стало на место.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:40

Можливо вона мала на увазі, щодо безвізу, що це можливість поїхати до роботодавця, пройти співбесіди, можливо взяти короткі навчальні курси.. щоб отримати роботу
solovej08
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:26

Обычно реакция курса гривны бывает где-то через три дня после обвала курса рубля. Так что на днях сами всё увидим...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:33

  Forum написав:Обычно реакция курса гривны бывает где-то через три дня после обвала курса рубля. Так что на днях сами всё увидим...

Вон на центральной ветке форума пишут, что в Харькове уже по 27.12 на продажу курс доллара в обменках выставлен. А мой вчерашний пост на тему роста курса доллара затерли со скоростью звука : ) Что плохого в том, что люди окажутся готовы, и не будут потом с выпученными глазами бегать по закрытым обменкам с пачками гривен?
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:45

  Правдоруб написав: Вон на центральной ветке форума пишут, что в Харькове уже по 27.12 на продажу курс доллара в обменках выставлен. А мой вчерашний пост на тему роста курса доллара затерли со скоростью звука : ) Что плохого в том, что люди окажутся готовы, и не будут потом с выпученными глазами бегать по закрытым обменкам с пачками гривен?

Я уже много раз писал, что покупаю доллар всегда и при любом курсе, как только в кармане оказывается больше трех тысяч гривен. И ещё ни разу об этом не пожалел.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:13

New Как однажды писал классикъ этого форума: "Зачем мне такая валюта, если её нельзя обменять на доллары США?"
pitchnv
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 04:01

  sequence написав:Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе.


Проходить собеседования на безвизе не запрещено. Запрещено работать. Вот только работодателю будет намного удобнее принять человека с получение разрешения, если он ему подходит, чем нанимать кота в мешке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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