Чи вплине на валютний ринок України обвал рубля - думки...

Додано: Чет 12 кві, 2018 04:01

sequence написав: Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе. Да будет известно госпоже Репко, что безвизовый режим существует для путешествий, не для трудоустройства в Европе.



Проходить собеседования на безвизе не запрещено. Запрещено работать. Вот только работодателю будет намного удобнее принять человека с получение разрешения, если он ему подходит, чем нанимать кота в мешке. Проходить собеседования на безвизе не запрещено. Запрещено работать. Вот только работодателю будет намного удобнее принять человека с получение разрешения, если он ему подходит, чем нанимать кота в мешке.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda