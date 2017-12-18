Чи вплинуть нові правила округлення загальних сум готівкових розрахунків на інфляцію в Україні?
Дивися повний текст Вадим Іосуб: чи таке страшне округлення?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:46
Вадим Іосуб: чи таке страшне округлення?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вадим Іосуб: чи таке страшне округлення?.
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:46
Если не ошибаюсь, Альпари - это форекс-кухня, за плечами у которой сотни разорившихся горемык-спекулянтов
реклама
|