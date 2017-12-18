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Вадим Іосуб: чи таке
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Вадим Іосуб: чи таке страшне округлення?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:46

Вадим Іосуб: чи таке страшне округлення?

Пропонуємо до обговорення:
Чи вплинуть нові правила округлення загальних сум готівкових розрахунків на інфляцію в Україні?

Дивися повний текст Вадим Іосуб: чи таке страшне округлення?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:46

Если не ошибаюсь, Альпари - это форекс-кухня, за плечами у которой сотни разорившихся горемык-спекулянтов
akiyko
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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