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Держстат: інфляція в
березні прискорилася

Держстат: інфляція в березні прискорилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:14

Держстат: інфляція в березні прискорилася

Пропонуємо до обговорення:
Зростання споживчих цін в Україні у березні 2018 року склало 1,1% порівняно з 0,9% у лютому і 1,5% у січні.

Дивися повний текст Держстат: інфляція в березні прискорилася.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:14

Значит по Статистике инфляция 2017 к 2013 г/г составила 228,7%.
В ХХ веке тоже все сравнивали с 13-м годом, правда 1913-м.
Какие-то базовые, эти 13-е года.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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