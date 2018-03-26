Зростання споживчих цін в Україні у березні 2018 року склало 1,1% порівняно з 0,9% у лютому і 1,5% у січні.
Дивися повний текст Держстат: інфляція в березні прискорилася.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:14
Держстат: інфляція в березні прискорилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат: інфляція в березні прискорилася.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:14
Значит по Статистике инфляция 2017 к 2013 г/г составила 228,7%.
В ХХ веке тоже все сравнивали с 13-м годом, правда 1913-м.
Какие-то базовые, эти 13-е года.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
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