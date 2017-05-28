Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Податки та Оподаткування,

Державний бюджет / КАКИЕ ЖЕСТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

ЛЖИ? СЕКРЕТЫ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРО КАКИЕ ЖЕСТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ЛЖИ? СЕКРЕТЫ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРО + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

Додано: Сер 11 кві, 2018 12:21 КАКИЕ ЖЕСТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ЛЖИ? СЕКРЕТЫ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРО Переговорный процесс – битва, выиграв которую, есть все шансы выиграть войну и закрыть сделку с максимальной выгодой для себя. Однако чтобы играть – необходимо хорошо знать правила , обладать недюжинной интуицией и, «просчитывая ходы», предвидеть возможный исход переговоров. В этом процессе большое значение имеет невербальное общение, выступающее в роли локатора, помогая улавливать изменения в поведении собеседника и вовремя распознавать ложь.



Речь пойдёт о двух типах лжи: искажение – собеседник не испытывает эмоцию, которую пытается продемонстрировать (симуляция) и умалчивание – собеседник скрывает истинную информацию (с помощью жестов, мимики, поз), а также способах своевременного влияния на ход переговорного процесса.



Существует пять основных признаков фальшивых эмоций – симуляций:



• Страх – на лбу и в глазах нет характерных признаков (приподнятые брови, напряженные нижние веки и приподнятые верхние);

• Интерес к теме разговора – несвоевременное подкрепление преподносимой информации движениями тела;

• Радость – мышцы глаз не задействованы, отсутствие «гусиных лапок»;

• Печаль – отсутствие признаков в области лба – область бровей и верхних век, является признаком симуляции печали;

• Любая из эмоций – асимметрия левой и правой стороны лица.



Сигнал № 1 – эмблема. Для чего изображается «деланная» эмоция или эмблема, и как её выявить?



Удивление – кратковременная эмоция, длящаяся доли секунды, завершающаяся в момент оценки события, ставшего её причиной и сопровождающаяся поднятием бровей (но не обязательно). Если собеседник пытается убедить вас в том, что удивлен услышанным, эмблема удивления на его лице застывает и длится дольше обычного свидетельствуя о симуляция. Лучший выход в такой ситуации – задавайте прямые вопросы и наблюдайте за реакцией.



Сигнал № 2 – отсутствие синхронности.



Если в ходе переговорного процесса вы заметили, что собеседник занервничал и активно жестикулирует лишь одной рукой – это свидетельство того, что одно из его полушарий занято мыслительным процессом – обдумыванием лжи. В то время как собеседник продумывает ложь, которую собирается сказать, тело лишается синхронности.

То же касается улыбки – в спокойном состоянии она всегда симметрична, если же одна половина лица собеседника «улыбается» больше, чем другая, скорее всего эмоция «деланная». Кроме того, искреннюю улыбку легко отличить от искусственной по так называемым «гусиным лапкам», которые появляются у края глаз. Если улыбка «надета» на лицо – «гусиных лапок» вы не увидите.



Особенностями невербального общения (жесты, позы, мимика) заведует наука кинетика, которая приоткрывая завесу таинственности, позволяет заглянуть в потаённые уголки подсознания.



Итак, сигнал № 3 — «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».



Наиболее распространенным жестом, свидетельствующим, что вас обманывают, является прикосновение ко рту – мне не нравится лгать, но я это делаю; к глазам – я не хочу видеть свою ложь; к уху – я не хочу слышать свою ложь.



Человеческий мозг устроен таким образом, что говоря неправду, мы испытываем дискомфорт. Вы обращали внимание как лгут дети? Они резко закрывают рукой рот или глаза, а вот у взрослых этот жест становится более контролируемым и выражается касанием.



[b]Сигнал № 4 – шаг назад. [/b]



Если вы задали прямой вопрос, а собеседник резко отступил на шаг назад – это свидетельство боязни, как правило, речь идёт о разоблачении. Такое поведение говорит о желании собеседника увеличить пространство между собой и вами – источником опасности, ведь лжец в первую очередь опасается разоблачения.



Сигнал № 5 – скрещивание рук на груди и опускание подбородка.



Данный сигнал не является прямым проявлением лжи, однако это «тревожный звоночек», что собеседник испытывает дискомфорт или несогласие с вашей точкой зрения. В ряде случаев этот сигнал проявляется закрытием – когда собеседник, словно отгораживаясь от вас, прикрывается документами или папкой. Все это говорит о его внутреннем отторжении и может закончиться внезапным завершением переговорного процесса.



Если же собеседник моментально скрестил руки, отвечая на ваш вопрос – вероятность того, что он что-то утаивает или говорит не правду, резко возрастает. Если же речь идёт просто о дискомфорте, который вам явно заметен, исправить ситуацию можно в два этапа – дайте собеседнику возможность высказаться и увеличьте дистанцию. Если позволяет пространство – отодвиньтесь, если нет – откиньтесь назад всем корпусом. Так вы снизите степень давления на собеседника и слегка разрядите ситуацию. При этом можно передать оппоненту что-то для рассмотрения – схему, презентацию, образец, чтобы он сменил позу и скрещенные руки.



Сигнал № 6 – ответ вашими словами.



Если задавая вопрос «Это вы взяли отчёт с моего стола сегодня?» в ответ услышите «Это не я взял отчёт с вашего стола сегодня», скорее всего собеседник вам лжет. Это является копированием вопроса с целью выиграть время. Существует еще два других варианта – собеседник отшучивается или говорит что-то в стиле «Да как ты только мог подумать, что я на такое способен!». Как правило, человек говорящий правду просто ответит «Нет».



Сигнал № 7 – совершение часто повторяющихся мелких движений.



Такой сигнал чаще всего свидетельствует не о лжи, а скорее о неуверенности вашего собеседника. Для чего мы включили его в перечень? Он имеет большое значение для переговорного процесса, ведь ваш собеседник или потенциальный клиент может быть неуверенным в вопросах, поднимаемых вами либо ему неудобно переспрашивать или уточнять. В этом случае он непрерывно совершает мелкие движения – почесывание, потирание, подергивание. Заметив это, лучше всего переспросить собеседника и уточнить всё ли ему понятно.



Не зря говорят, что глаза – это зеркало души, в них читается всё то, что в случае с опытным симулянтом не удалось прочесть с помощью жестов, поз или мимики.



Существует четыре проблемных ситуации , связанных с изменениями во взгляде вашего собеседника, своевременная реакция на которые может спасти ситуацию. Именно поэтому мы уделили им отдельное внимание…



Продолжение в источнике: http://tctc.org.ua/02-04-2018-kakie-zhe ... protsessa/ – битва, выиграв которую, есть все шансы выиграть войну и закрыть сделку с максимальной выгодой для себя. Однако, обладать недюжинной интуицией и, «просчитывая ходы», предвидеть возможный исход переговоров. В этом процессе большое значение имеет невербальное общение, выступающее в роли локатора, помогая улавливать изменения в поведении собеседника и вовремя распознавать ложь.искажение – собеседник не испытывает эмоцию, которую пытается продемонстрировать (симуляция) и умалчивание – собеседник скрывает истинную информацию (с помощью жестов, мимики, поз), а также способах своевременного влияния на ход переговорного процесса.• Страх – на лбу и в глазах нет характерных признаков (приподнятые брови, напряженные нижние веки и приподнятые верхние);• Интерес к теме разговора – несвоевременное подкрепление преподносимой информации движениями тела;• Радость – мышцы глаз не задействованы, отсутствие «гусиных лапок»;• Печаль – отсутствие признаков в области лба – область бровей и верхних век, является признаком симуляции печали;• Любая из эмоций – асимметрия левой и правой стороны лица.Удивление – кратковременная эмоция, длящаяся доли секунды, завершающаяся в момент оценки события, ставшего её причиной и сопровождающаяся поднятием бровей (но не обязательно). Если собеседник пытается убедить вас в том, что удивлен услышанным, эмблема удивления на его лице застывает и длится дольше обычного свидетельствуя о симуляция. Лучший выход в такой ситуации – задавайте прямые вопросы и наблюдайте за реакцией.Если в ходе переговорного процесса вы заметили, что собеседник занервничал и активно жестикулирует лишь одной рукой – это свидетельство того, что одно из его полушарий занято мыслительным процессом – обдумыванием лжи. В то время как собеседник продумывает ложь, которую собирается сказать, тело лишается синхронности.То же касается улыбки – в спокойном состоянии она всегда симметрична, если же одна половина лица собеседника «улыбается» больше, чем другая, скорее всего эмоция «деланная». Кроме того, искреннюю улыбку легко отличить от искусственной по так называемым «гусиным лапкам», которые появляются у края глаз. Если улыбка «надета» на лицо – «гусиных лапок» вы не увидите.Особенностями невербального общения (жесты, позы, мимика) заведует наука кинетика, которая приоткрывая завесу таинственности, позволяет заглянуть в потаённые уголки подсознания.Наиболее распространенным жестом, свидетельствующим, что вас обманывают, является прикосновение ко рту – мне не нравится лгать, но я это делаю; к глазам – я не хочу видеть свою ложь; к уху – я не хочу слышать свою ложь.Человеческий мозг устроен таким образом, что говоря неправду, мы испытываем дискомфорт. Вы обращали внимание как лгут дети? Они резко закрывают рукой рот или глаза, а вот у взрослых этот жест становится более контролируемым и выражается касанием.[/b]Если вы задали прямой вопрос, а собеседник резко отступил на шаг назад – это свидетельство боязни, как правило, речь идёт о разоблачении. Такое поведение говорит о желании собеседника увеличить пространство между собой и вами – источником опасности, ведь лжец в первую очередь опасается разоблачения.Данный сигнал не является прямым проявлением лжи, однако это «тревожный звоночек», что собеседник испытывает дискомфорт или несогласие с вашей точкой зрения. В ряде случаев этот сигнал проявляется закрытием – когда собеседник, словно отгораживаясь от вас, прикрывается документами или папкой. Все это говорит о его внутреннем отторжении и может закончиться внезапным завершением переговорного процесса.Если же собеседник моментально скрестил руки, отвечая на ваш вопрос – вероятность того, что он что-то утаивает или говорит не правду, резко возрастает. Если же речь идёт просто о дискомфорте, который вам явно заметен, исправить ситуацию можно в два этапа – дайте собеседнику возможность высказаться и увеличьте дистанцию. Если позволяет пространство – отодвиньтесь, если нет – откиньтесь назад всем корпусом. Так вы снизите степень давления на собеседника и слегка разрядите ситуацию. При этом можно передать оппоненту что-то для рассмотрения – схему, презентацию, образец, чтобы он сменил позу и скрещенные руки.Если задавая вопрос «Это вы взяли отчёт с моего стола сегодня?» в ответ услышите «Это не я взял отчёт с вашего стола сегодня», скорее всего собеседник вам лжет. Это является копированием вопроса с целью выиграть время. Существует еще два других варианта – собеседник отшучивается или говорит что-то в стиле «Да как ты только мог подумать, что я на такое способен!». Как правило, человек говорящий правду просто ответит «Нет».Такой сигнал чаще всего свидетельствует не о лжи, а скорее о неуверенности вашего собеседника. Для чего мы включили его в перечень? Он имеет большое значение для переговорного процесса, ведь ваш собеседник или потенциальный клиент может быть неуверенным в вопросах, поднимаемых вами либо ему неудобно переспрашивать или уточнять. В этом случае он непрерывно совершает мелкие движения – почесывание, потирание, подергивание. Заметив это, лучше всего переспросить собеседника и уточнить всё ли ему понятно.Не зря говорят, что глаза – это зеркало души, в них читается всё то, что в случае с опытным симулянтом не удалось прочесть с помощью жестов, поз или мимики., связанных с изменениями во взгляде вашего собеседника, своевременная реакция на которые может спасти ситуацию. Именно поэтому мыПродолжение в источнике: taxukraineorg Повідомлень: 134 З нами з: 11.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: taxukraineorg і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ПРОВЕРКИ ГОСТРУДА – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ, СЕКРЕТЫ УПРЕЖДЕ

taxukraineorg » Вів 10 жов, 2017 13:29 0 409

taxukraineorg Вів 10 жов, 2017 13:29 КАКИЕ ДОХОДЫ БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?

taxukraineorg » П'ят 22 вер, 2017 15:30 0 506

taxukraineorg П'ят 22 вер, 2017 15:30 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ – СЕКРЕТЫ

taxukraineorg » Нед 28 тра, 2017 12:19 0 736

taxukraineorg Нед 28 тра, 2017 12:19 реклама