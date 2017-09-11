НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ – ПРЕДОТВРАЩАЕМ ВОЗМОЖНЫЕ «УЛОВКИ» КОНТРО

Додано: Сер 11 кві, 2018 12:26

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ – ПРЕДОТВРАЩАЕМ ВОЗМОЖНЫЕ «УЛОВКИ» КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Но всегда ли правомерны их обвинения?





[b][color=#4000FF]Метод № 1 – цепь поставок

Что делать в таком случае?

Метод № 2 – выборочные накладные

Метод № 3 – «нереальность» хозяйственной операции

О чем говорит практика ВАСУ?

Как компании обезопасить себя в случае выбора ненадлежащего контрагента?

Метод № 4 – «дефектность» документов

Какие еще документы могут быть признаны как такие, что содержат ошибки?

Каждый предприниматель хоть раз становился «жертвой» налоговых проверок. Контролирующие органы с завидной скоростью находят «нарушения», спеша наложить на налогоплательщиков штраф или пеню.Давайте рассмотрим несколько методов, которыми любят пользоваться контролирующие органы в ходе проведения налоговых проверок – «ловля на живца».[/color][/b]Наиболее распространенным понятием, которым оперируют представители налоговой, является «цепь поставок». Нередкая ситуация. Вы по всем правилам провели операцию купли-продажи, приобрели товар у поставщика с соблюдением всех норм и законов, однако в ходе налоговой проверки выясняется, что контрагент осужден за уклонение от уплаты налогов. Что происходит дальше?Инспектор снимает операцию с налогового учета и насчитывает вам налоги за приобретенный товар, аргументируя тем, что проведенные «нелегитимным» субъектом операции считаются фиктивными.Данная позиция фискалов является неправомерной и необоснованной, ведь де-факто и де-юре ваша сделка была проведена без нарушений.Обращайтесь в суд, ведь согласно действующему законодательству, признать сделку фиктивной может только суд.Предположим, что вы – крупный поставщик оптовых товаров, доставку которых осуществляете на собственном транспорте. Вы тратите топливо, расходы на которое включаете в налоговый кредит. Для налогового и бухгалтерского учета оформляете необходимые документы, и за длительный срок накапливается целая кипа таких бумаг.Согласно правилам инспекторы обязаны проверить каждый документ, но справится с таким количеством бумаг физически сложно. Тогда фискалы прибегают к «маленькой хитрости». Они находят пару накладных, составленных с неточностями, после чего снимают с трат все расходы на топливные материалы и начисляют налоговые обязательства.Что делать в таком случае?Согласно действующему законодательству, с налогового учета снимаются только расходы на основе неправильно оформленных документов, а не всего массива накладных. Данное действие контролирующих органов вы можете обжаловать.Ваш контрагент был «замечен» в фиктивном предпринимательстве и, вот, оформленная с ним хозяйственная операция уже признана налоговиками нереальной.Следует отметить два наиболее важных вывода ВАСУ в данном контексте:• реальность хозяйственной операции определяется фактом движения активов и изменением состояния обязательств субъекта хозяйствования, а не полномочиями лиц с составления первичных документов, подтверждающих осуществление хозяйственной операции (определение ВАСУ от 10.03.2015 г. в деле №2а-0370/1564/12);• в основе любой реальной хозяйственной операции должна лежать экономическая цель, то есть желание налогоплательщика прирастить активы посредством достижения хозяйственного эффекта (определение ВАСУ от 02.03.2015 г. в деле № 2а/0570/6396/11).Для этого используется внутренняя тендерная процедура и документация, которая подтвердит выбор между различными предложениями от потенциальных поставщиков.Еще одно нередкое нарушение, допускаемое контролирующими органами – изъятие из налогового учета документов, составленных с незначительными ошибками, в том числе и орфографическими.Согласно действующему законодательству незначительные ошибки, не влияющие на возможность идентификации налогоплательщиков и самой операции, не влияют на подлинность документа.Продолжение в источнике: