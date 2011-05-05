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IT-ПРАВО – ТРЕНД, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИТ МИР НАВСЕГДА

IT-ПРАВО – ТРЕНД, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ МИР НАВСЕГДА
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:22

IT-ПРАВО – ТРЕНД, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ МИР НАВСЕГДА

Понятия IT-право и legal tech все чаще всплывают в СМИ, на рынке труда и разговорах коллег-юристов. Сами юристы относятся к появлению новых инструментов не однозначно и делятся на тех, кто «за» и «против» нововведений.

С чем связано возникновение данной отрасли?

Появление биткоинов, киберпреступлений, игрового спорта в формате онлайн, множества игровых студий и прочих «новинок» требует наличия специалистов, которые разбираются во всех тонкостях отрасли legal tech.
В общеобразовательные программы ВУЗов такие обучающие программы входят лишь «по касательной», однако появление онлайн-курсов в крупных городах способствует тому, что данное направление набирает обороты.

Что такое legal tech?

Под термином «Legal technology» понимается отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности, а за последние 20 лет к этому понятию добавилось предоставление потребителям юр. услуг с использованием информационных технологий.

Первым проявлением legal tech стал бот, который в 2014 году начал составлять апелляции на штрафы, а его создателем является американский 19-летний студент Джошуа Броудер. Популярность бота, в считанные минуты составлявшего обжалования для автовладельцев, росла как на дрожжах и за первое полугодие своего существования бот-апеллянт преуспел в общей сложности на три миллиона долларов, выиграв для своих клиентов не только время, но и деньги.

Почему legal tech так необходим?

IT-продукты автоматизируют рутинные процессы, на которые уходило много времени и являются полезными как для юристов, так и для потребителей юридических услуг. Юристам нет нужды нанимать нескольких помощников, а потребителям – обращаться к юристам в случае разрешения не сложных юридических вопросов.

Но не ботами едиными «живо» IT-право, ведь машинное обучение не менее важная его составляющая. Законодательная база меняется, дополняется и обновляется ежедневно, а потому быстрый поиск и подбор необходимых нормативных документов – важный инструмент для любого юриста.

Что касается украинского рынка, то на сегодня существует ряд полезных приложений, среди которых:

• Karatel – даёт возможность бороться с коррупцией пользователям, не имеющим юридического образования и времени на длительные разбирательства;
• Telegram-бот OblavaBot – позволяет быстро получить помощь адвоката в случае, если компания попадает под следственные действия;
• OpenDataBot – мониторит выписки из судебного реестра, следит за изменениями в регистрационных данных компаний;
• Сервис Pinky Solutions…

Продолжение в источнике: http://www.taxukraine.org/it-pravo-tren ... -navsegda/
taxukraineorg
 
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