Про це йдеться в "Інформаційному віснику уряду"
Дивися повний текст Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських доріг (список).
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Додано: Сер 11 кві, 2018 13:36
Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських доріг (список).
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:41
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