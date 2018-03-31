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Який регіон отримає найбільше
грошей на ремонт міських...

Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:36

Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Інформаційному віснику уряду"

Дивися повний текст Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських доріг (список).
R2
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Скоро миллионеров станет больше!)
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:41

  magneet написав:Скоро миллионеров станет больше!)

берите выше, мультимиллионеров...
kentavr
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в двойку лидеров абсолютно неожиданно Винницкая область. Абсолютно случайно, видимо из-за чудовищного ожидаемого трафика на гробки по маршруту Киев - Винница
sequence
 
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Херсонская обл. в самом низу. Это атас - там только на участок дороги Одесса-Мариуполь все 11 мульярдов надо.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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  Contortum написав:Херсонская обл. в самом низу. Это атас - там только на участок дороги Одесса-Мариуполь все 11 мульярдов надо.

мова йде про ремонт місцевих доріг, траса Одеса-Маріуполь це інша пісня
Taras Rudko
 
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