Про це йдеться в "Інформаційному віснику уряду"
Дивися повний текст Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських доріг (список).
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Додано: Сер 11 кві, 2018 13:36
Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який регіон отримає найбільше грошей на ремонт міських доріг (список).
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:41
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:09
в двойку лидеров абсолютно неожиданно Винницкая область. Абсолютно случайно, видимо из-за чудовищного ожидаемого трафика на гробки по маршруту Киев - Винница
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:54
Херсонская обл. в самом низу. Это атас - там только на участок дороги Одесса-Мариуполь все 11 мульярдов надо.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:15
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:30
А вы проедьте по трассе Гайсин-Умань. Или Оратов-Тетиев. И для сравнения по трассе Белая церковь-Володарка, ну или Сквира, или Таращанский район. И почувствуйте разницу. В Киевской области самые лучшие дороги. Пока что... А Винницкая это просто жесть. Во многих селах до сих пор бурковка лежит.
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:00
Там там каждый год лучше пешком ходить чем ездить. Но это не повод каждый год бабло тырить.
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