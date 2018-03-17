|
|
НАБУ стурбована можливим виникненням нової шахрайської...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:34
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва зобов'язав державний Ощадбанк (Київ) компенсувати проблемному позичальнику різницю в оцінці застави.
Дивися повний текст НАБУ стурбована можливим виникненням нової шахрайської схеми ухилення від повернення кредитів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81325
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:34
Так "по закону" или "по справедливости"?
Вы как-то определитесь...
-
serg_vronsky
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|78
|
|
|2
|115
|
|
|1
|117
|
реклама