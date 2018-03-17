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НАБУ стурбована можливим
виникненням нової шахрайської...

НАБУ стурбована можливим виникненням нової шахрайської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:34

НАБУ стурбована можливим виникненням нової шахрайської...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва зобов'язав державний Ощадбанк (Київ) компенсувати проблемному позичальнику різницю в оцінці застави.

Дивися повний текст НАБУ стурбована можливим виникненням нової шахрайської схеми ухилення від повернення кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:34

Так "по закону" или "по справедливости"?
Вы как-то определитесь...
serg_vronsky
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