Європейська практика передбачає поділ юридичних і технологічних аспектів на ринку цінних паперів.
Дивися повний текст НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати учасникам фондового ринку.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02
НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати учасникам фондового ринку.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02
вже страшно від тієї "активизацией украинского фондового рынка" :)
ось так :(
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