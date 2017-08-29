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НДУ змінює підхід до реформування:
що необхідно знати...

НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02

НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська практика передбачає поділ юридичних і технологічних аспектів на ринку цінних паперів.

Дивися повний текст НДУ змінює підхід до реформування: що необхідно знати учасникам фондового ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02

вже страшно від тієї "активизацией украинского фондового рынка" :)
ось так :(
d_12
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