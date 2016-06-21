RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Як вибрати кредит

Finance.ua: Як вибрати кредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02

Finance.ua: Як вибрати кредит

Пропонуємо до обговорення:
Який кредит вибрати? В якому банку взяти кредит? Хороші запитання, але спершу знайдіть відповіді на два інші: Навіщо вам кредит? За рахунок чого ви будете виплачувати борг?
Перше правило позичальника - платити потрібно вчасно. Перед тим, як взяти кредит, виділіть у своєму бюджеті гроші на його погашення. На яку суму брати кредит? У кожного - свій поріг комфорту. Прийнятна сума кредиту - та, яку ви можете погасити за два роки, ні в чому собі не відмовляючи. Друге правило позичальника - скажіть «ні» емоційним покупкам. Позичати можна тільки на те, без чого ви не можете обійтися. Кредит на холодильник брати обережно, але можна, на телевізор - ні. Третє правило позичальника - витратьте час на вибір кредиту. Банк або мікрофінансова організація хочуть на вас заробити, і це нормально. Але вам потрібно зрозуміти, скільки і за що доведеться платити, і від яких платежів можна відмовитися. Finance.ua підготував відповіді на найчастіші запитання про кредити.

Дивися повний текст Як вибрати кредит
D2
 
Повідомлень: 12
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02

Вам нужен быстрый и легкий кредит по доступной процентной ставке 3%? свяжитесь с нами сегодня. Мы предлагаем как личное, так и деловое кредитование любому заинтересованному лицу или компании, которые смогут вернуть кредит при погашении. Мы выдаем кредит в диапазоне от 2000 до 10 000 000 долларов США. Чтобы отправить нам электронное письмо с необходимой информацией ниже. Электронная почта: luthor2.corploanfirm@gmail.com

3% гарантируют предоставление кредита
k_jloans01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит на жилье 1, 2
ulen01 » Вів 21 чер, 2016 13:56
10 5537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 10:35
r_brakovyi
Finance.ua: Що таке «теплий кредит»?
D2 » П'ят 06 кві, 2018 14:11
1 422
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 14:11
vtravinskyi
Найдешевший кредит
ТупУм » Пон 07 сер, 2017 15:02
4 2547
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 18:42
Yarick
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13130)
11.04.2018 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.