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Finance.ua: Як вибрати кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Який кредит вибрати? В якому банку взяти кредит? Хороші запитання, але спершу знайдіть відповіді на два інші: Навіщо вам кредит? За рахунок чого ви будете виплачувати борг?
Перше правило позичальника - платити потрібно вчасно. Перед тим, як взяти кредит, виділіть у своєму бюджеті гроші на його погашення. На яку суму брати кредит? У кожного - свій поріг комфорту. Прийнятна сума кредиту - та, яку ви можете погасити за два роки, ні в чому собі не відмовляючи. Друге правило позичальника - скажіть «ні» емоційним покупкам. Позичати можна тільки на те, без чого ви не можете обійтися. Кредит на холодильник брати обережно, але можна, на телевізор - ні. Третє правило позичальника - витратьте час на вибір кредиту. Банк або мікрофінансова організація хочуть на вас заробити, і це нормально. Але вам потрібно зрозуміти, скільки і за що доведеться платити, і від яких платежів можна відмовитися. Finance.ua підготував відповіді на найчастіші запитання про кредити.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02
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