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В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ
через порушення пожежної...

В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:06

В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час засідання уряду.

Дивися повний текст В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки.
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