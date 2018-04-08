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В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час засідання уряду.
Дивися повний текст В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:06
Хороший повод деньжат струсить.
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