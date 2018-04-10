Україну не влаштує транзит 10-15 млрд куб. м газу на рік до 2020 року, як це пропонує російський "Газпром".
Дивися повний текст Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги транзиту влаштують Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29
Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги транзиту влаштують Україну.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08
Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
Судя по предыдущим сообщениям, лишнехромосомные не могут пережить зраду: Газпром опять поймали на лжи.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 11 кві, 2018 23:39
Украину не устраивают 10-15 млрд кубов в год, а Россию не устраивает 40 млрд, потому что Нафтогаз опять суды исками завалит, если ЕС не всё выберет. В общем налицо отсутствие точек соприкосновения и лучше всего вообще отказаться от договоров о транзите между Россией и Украиной. Если в ЕС хотят поддержать Украину, пусть сами с ней договариваются о транзите, а Россия будет получать только за газ, доставленный до границы с Украиной.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:58
Меркель молодец! Откусит кусок транзита в интересах своего народа, но при этом заявляет, что отстаивает интересы Украины.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:29
Так Україна цього вже років 10 пробує від Газпрому добитись
А саме-щоб Європа і Україна могли купувати газ на кордоні РФ з Україною.
Рф в свою чергу відстоював позицію наступну
а - за транзит по території України платить він а не кінцевий покупець
б - ціна газу.обєм транзиту і так далі постійно увязувався з політичними питаннями типу знаходження військ рф на території України в Криму, не вступ України в НАТо і так далі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:32
Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:51
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:27
Ну хоть прекратили нести чушь по поводу вторжения из за прекращения транзита. С другой стороны если это чистая экономика , то кого интересуют эти проблемы? Это если бы нокия требовала у европы запретить ввозить самсунги и айфоны. Надо что то предложить : хорошую цену , приватизацию и попробовать сделать сп2 не столь привлекательным.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|