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Відповідь "Газпрому":
Насалик повідомив, які обсяги...

Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:29

Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

Пропонуємо до обговорення:
Україну не влаштує транзит 10-15 млрд куб. м газу на рік до 2020 року, як це пропонує російський "Газпром".

Дивися повний текст Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги транзиту влаштують Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08

Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

Судя по предыдущим сообщениям, лишнехромосомные не могут пережить зраду: Газпром опять поймали на лжи. :)

https://ru.tsn.ua/politika/nikogda-tak-ne-bylo-i-vot-opyat-naftogaz-potrollil-gazprom-iz-za-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-1138356.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:50

К 2020 году нассалик уже бдет или в Испании или в Франковске.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:39

Украину не устраивают 10-15 млрд кубов в год, а Россию не устраивает 40 млрд, потому что Нафтогаз опять суды исками завалит, если ЕС не всё выберет. В общем налицо отсутствие точек соприкосновения и лучше всего вообще отказаться от договоров о транзите между Россией и Украиной. Если в ЕС хотят поддержать Украину, пусть сами с ней договариваются о транзите, а Россия будет получать только за газ, доставленный до границы с Украиной.
dolmatov678
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:58

Меркель молодец! Откусит кусок транзита в интересах своего народа, но при этом заявляет, что отстаивает интересы Украины.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:29

  dolmatov678 написав:Украину не устраивают 10-15 млрд кубов в год, а Россию не устраивает 40 млрд, потому что Нафтогаз опять суды исками завалит, если ЕС не всё выберет. В общем налицо отсутствие точек соприкосновения и лучше всего вообще отказаться от договоров о транзите между Россией и Украиной. Если в ЕС хотят поддержать Украину, пусть сами с ней договариваются о транзите, а Россия будет получать только за газ, доставленный до границы с Украиной.
Так Україна цього вже років 10 пробує від Газпрому добитись
А саме-щоб Європа і Україна могли купувати газ на кордоні РФ з Україною.
Рф в свою чергу відстоював позицію наступну
а - за транзит по території України платить він а не кінцевий покупець
б - ціна газу.обєм транзиту і так далі постійно увязувався з політичними питаннями типу знаходження військ рф на території України в Криму, не вступ України в НАТо і так далі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:31

Риски потери транзита являются экономическими показателями?
Робокоп
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:32

Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

  nik1 написав:Меркель молодец! Откусит кусок транзита в интересах своего народа, но при этом заявляет, что отстаивает интересы Украины.


В конце концов, Меркель - Канцлер Германии, а не Украины.
Робокоп
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:51

  Робокоп написав: В конце концов, Меркель - Канцлер Германии, а не Украины.

Вы имеете ввиду, что присутствует лукавство? А по ящику 50 раз в час ретранслируют, как чистую монету.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:27

Ну хоть прекратили нести чушь по поводу вторжения из за прекращения транзита. С другой стороны если это чистая экономика , то кого интересуют эти проблемы? Это если бы нокия требовала у европы запретить ввозить самсунги и айфоны. Надо что то предложить : хорошую цену , приватизацию и попробовать сделать сп2 не столь привлекательным.
repulse1815
 
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