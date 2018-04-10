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Відповідь "Газпрому":
Насалик повідомив, які обсяги...

Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:04

Надо что то предложить : хорошую цену , приватизацию и попробовать сделать сп2 не столь привлекательным.

Это не изменит ситуации. Не подлежит сомнению, что СП-2 - убыточное предприятие по сути (особенно, если оценивать окупаемость по приведенным годовым затратам).
Он строится по простой логике, описанной в старой пословице:
Боже, возьми у меня глаз, а у соседа ОБА
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:07

  repulse1815 написав:Ну хоть прекратили нести чушь по поводу вторжения из за прекращения транзита. С другой стороны если это чистая экономика , то кого интересуют эти проблемы? Это если бы нокия требовала у европы запретить ввозить самсунги и айфоны. Надо что то предложить : хорошую цену , приватизацию и попробовать сделать сп2 не столь привлекательным.
Давайте по порядку
1 Пропонувати можна все що Ви описали ,але при цьому- не забувати про власні інтереси
2 Поки транзитна труба є активом який заробляє і активом який зменшує можливість агресії - її треба тримати під собою
3 Якщо в сусіда політичні уподобання стоять вище економічних інтересів- що б і кому б ми не пропонували ,наш опонент перебє економічно наші пропозиції.
Простий приклад Крим-ОРДЛО
Економічно за якихось 50-100 млрд їх можна було отримати , але росія пішла на ризик розвалу держави,щоб ці території отримати.
Звідси ясно що економікою тут і не пахне, тому економічно боротись з злодієм з ядерною довбешкою-для України складнувато.
4 Друге питання , що у випадку коли проти довбешки - довбешка вищого класу, а проти економіка- на порядок потужніша економіка - тоді й результат виходить кращий.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:16

Re: Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

  Волгарь написав:Это не изменит ситуации. Не подлежит сомнению, что СП-2 - убыточное предприятие по сути (особенно, если оценивать окупаемость по приведенным годовым затратам).


Если бы вы знали, что СП-2 - это немецкий проект, а не российский, сомнения непременно бы закрались.
Посчитайте, сколько стран собирает транзитный тариф при доставке газа из России в Германию и ужаснитесь. Тут впору поставки через Космопорты делать.
Робокоп
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:41

  Робокоп написав:
  Волгарь написав:Это не изменит ситуации. Не подлежит сомнению, что СП-2 - убыточное предприятие по сути (особенно, если оценивать окупаемость по приведенным годовым затратам).
Если бы вы знали, что СП-2 - это немецкий проект, а не российский, сомнения непременно бы закрались.
Посчитайте, сколько стран собирает транзитный тариф при доставке газа из России в Германию и ужаснитесь. Тут впору поставки через Космопорты делать.
1 А яка різниця в кількості країн-якщо тариф привязаний до кілометрів?
2 Тариф за км по Україні- найнижчий серед усіх європейських і навіть нижчий від затрат по транспортуванню по СП-2 , по причині меншого кілометражу прокачки

Так що німецький чи російський - питання друге
Проект або заробляє , або банкрутує.
Будувати проект ,який не конкурентно здатний - ідіотизм.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:43

Если бы вы знали, что СП-2 - это немецкий проект, а не российский, сомнения непременно бы закрались.
Посчитайте, сколько стран собирает транзитный тариф при доставке газа из России в Германию и ужаснитесь. Тут впору поставки через Космопорты делать.

Простите, но это элементарно. Если даже предположить, что срок окупаемости проекта принят в 25 лет, а кредит на его строительство (около 10 млрд. ЕВРО или 12,3 млрд. долларов) взят под 3-3,5% годовых, то годовые приведенные затраты на капитал (без стоимости эксплуатации) будут близки к 800 млн. долларов в год. Т.е. дополнительно к эксплуатационным около 15 долларов на м3 - минус 7% к цене газа в хабе в Германии.
Между тем максимум за пару миллиардов долларов можно было бы заменить все оборудование станций ГТС Украины, просканировать все трубы и заменить изношенные.
И это не единичный случай, а тенденция. У ПАО Газпром отношение P/E (price/EBIDTA) едва ли наименьшее в мире среди энергетических гигантов - 3. Т.е. его совокупная стоимость на бирже (около 3 трлн. рублей) всего в 3 раза больше валовой прибыли до выплаты процентов по кредитам, списаний активов, уплаты налогов и начисления амортизации (возможно еще хуже - чистая прибыль ГП по итогам 17-го, очевидно, будет близка к 1 трлн. рублей) Будь эта компания западной, нормальное соотношение было бы 20, не играй в политику (как до 2008-го) - минимум 10, т.е. его акции стоили бы не 140+-, а около 500 рублей.
В результате же непомерной долговой нагрузки (СП/Сила Сибири/Турецкий поток) при такой выручке компания имеет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.
Волгарь
 
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