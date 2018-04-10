Відповідь "Газпрому": Насалик повідомив, які обсяги...

Додано: Чет 12 кві, 2018 13:43

Если бы вы знали, что СП-2 - это немецкий проект, а не российский, сомнения непременно бы закрались.

Посчитайте, сколько стран собирает транзитный тариф при доставке газа из России в Германию и ужаснитесь. Тут впору поставки через Космопорты делать.

Простите, но это элементарно. Если даже предположить, что срок окупаемости проекта принят в 25 лет, а кредит на его строительство (около 10 млрд. ЕВРО или 12,3 млрд. долларов) взят под 3-3,5% годовых, то годовые приведенные затраты на капитал (без стоимости эксплуатации) будут близки к 800 млн. долларов в год. Т.е. дополнительно к эксплуатационным около 15 долларов на м3 - минус 7% к цене газа в хабе в Германии.Между тем максимум за пару миллиардов долларов можно было бы заменить все оборудование станций ГТС Украины, просканировать все трубы и заменить изношенные.И это не единичный случай, а тенденция. У ПАО Газпром отношение P/E (price/EBIDTA) едва ли наименьшее в мире среди энергетических гигантов - 3. Т.е. его совокупная стоимость на бирже (около 3 трлн. рублей) всего в 3 раза больше валовой прибыли до выплаты процентов по кредитам, списаний активов, уплаты налогов и начисления амортизации (возможно еще хуже - чистая прибыль ГП по итогам 17-го, очевидно, будет близка к 1 трлн. рублей) Будь эта компания западной, нормальное соотношение было бы 20, не играй в политику (как до 2008-го) - минимум 10, т.е. его акции стоили бы не 140+-, а около 500 рублей.В результате же непомерной долговой нагрузки (СП/Сила Сибири/Турецкий поток) при такой выручке компания имеет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.