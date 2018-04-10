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В "Нафтогазі"
прокоментували заяву Меркель щодо...

В "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:45

В "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві компанії в Facebook.

Дивися повний текст В "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель щодо "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:45

дурень думкою радие...
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