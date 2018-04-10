Про це йдеться в заяві компанії в Facebook.
Дивися повний текст В "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель щодо "Північного потоку-2".
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:45
В "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Нафтогазі" прокоментували заяву Меркель щодо "Північного потоку-2".
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:45
дурень думкою радие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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