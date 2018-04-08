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Екс-співробітник МВФ може
увійти до Ради Нацбанку

Екс-співробітник МВФ може увійти до Ради Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:48

Екс-співробітник МВФ може увійти до Ради Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Олександр Петрик, який з квітня 2013 року по лютий 2017 року був постійним представником України в МВФ (вже рік пост заступника виконавчого директора від України займає екс-заступник голови НБУ Владислав Рашкован), зараз став кандидатом на пост члена Ради НБУ.

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