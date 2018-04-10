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Ще один "втомився": біля
метро "Видубичі" обвалився...

Ще один "втомився": біля метро "Видубичі" обвалився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:00

Ще один "втомився": біля метро "Видубичі" обвалився...

Пропонуємо до обговорення:
Біля станції метро "Видубичі" обвалилася частина шляхопроводу. На дорозі утворилася велика діра.

Дивися повний текст Ще один "втомився": біля метро "Видубичі" обвалився шляхопровід (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:01

ви що, фейкомети? там плановий ремонт, їзжу кожен день декілька раз, нічого ніде не провалилось.
olexiy_ogryzko
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