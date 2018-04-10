Біля станції метро "Видубичі" обвалилася частина шляхопроводу. На дорозі утворилася велика діра.
Дивися повний текст Ще один "втомився": біля метро "Видубичі" обвалився шляхопровід (фото).
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:00
Ще один "втомився": біля метро "Видубичі" обвалився...
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Дивися повний текст Ще один "втомився": біля метро "Видубичі" обвалився шляхопровід (фото).
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:01
ви що, фейкомети? там плановий ремонт, їзжу кожен день декілька раз, нічого ніде не провалилось.
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