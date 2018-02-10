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Стадіон "Металіст" у Харкові
повернули у державну власність

Стадіон "Металіст" у Харкові повернули у державну власність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:58

Стадіон "Металіст" у Харкові повернули у державну власність

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Стадіон "Металіст" у Харкові повернули у державну власність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:58

О как. А кто украл то?
vitali_kalinin
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