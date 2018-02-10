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Стадіон "Металіст" у Харкові повернули у державну власність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:58
О как. А кто украл то?
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