Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.
Дивися повний текст Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька років - Гройсман.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:44
Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька...
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Дивися повний текст Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька років - Гройсман.
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:45
Через несколько лет, уже и не надо будет никого останавливать. Те у кого есть квалификация и кто учится умеет- выедут. ПыСы: с семьёй уже выехал на ПМЖ, спасибо за рехвормы и покращення.
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:52
Прибалты - такие недалекие. А все потому, что у них не было такого гениального премьера, как Грося, когда их молодежь массово выезжала на Запад.
Такими темпами к выборам Гройсман и Петросян станут синонимами
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