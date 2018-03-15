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Трудову міграцію з України
можна зупинити за кілька...

Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:44

Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

Дивися повний текст Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька років - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:45

Через несколько лет, уже и не надо будет никого останавливать. Те у кого есть квалификация и кто учится умеет- выедут. ПыСы: с семьёй уже выехал на ПМЖ, спасибо за рехвормы и покращення.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:52

Прибалты - такие недалекие. А все потому, что у них не было такого гениального премьера, как Грося, когда их молодежь массово выезжала на Запад.
Такими темпами к выборам Гройсман и Петросян станут синонимами
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 02:31

  antey1969 написав:Прибалты - такие недалекие. А все потому, что у них не было такого гениального премьера, как Грося, когда их молодежь массово выезжала на Запад.


Вот только в Прибалтике сейчас средняя зарплата более 40 тыс грн в месяц (это до вычета налогов), так как эмиграция влияет на рост цены рабочей силы внутри. И в Украине так будет, хороший слесарь будет получать не менее 50 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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