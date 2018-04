Трудову міграцію з України можна зупинити за кілька...

Додано: Чет 12 кві, 2018 02:31

antey1969 написав: Прибалты - такие недалекие. А все потому, что у них не было такого гениального премьера, как Грося, когда их молодежь массово выезжала на Запад.

Вот только в Прибалтике сейчас средняя зарплата более 40 тыс грн в месяц (это до вычета налогов), так как эмиграция влияет на рост цены рабочей силы внутри. И в Украине так будет, хороший слесарь будет получать не менее 50 тыс грн. Вот только в Прибалтике сейчас средняя зарплата более 40 тыс грн в месяц (это до вычета налогов), так как эмиграция влияет на рост цены рабочей силы внутри. И в Украине так будет, хороший слесарь будет получать не менее 50 тыс грн.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda