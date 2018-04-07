RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мін'юсті готують нові
сюрпризи для боржників аліментів

У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:32

У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Дивися повний текст У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:33

Ви дограєтеся своїми "стимулами" до того, що чоловіки взагалі боятимуться підходити близько до жінок, щоб з них не почали вимагати аліменти з усіма наслідками.
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07

  tapack0wal написав:Ви дограєтеся своїми "стимулами" до того, що чоловіки взагалі боятимуться підходити близько до жінок, щоб з них не почали вимагати аліменти з усіма наслідками.

Щоби діти народилися треба трохи більше, ніж просто близько підійти
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20250
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Google Adsense [Bot] і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На чому заробляють нові мільярдери зі списку Forbes
R2 » Суб 07 кві, 2018 16:17
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 16:17
Михалыч
Для автомобілів у ЄС почали діяти нові вимоги
R2 » П'ят 06 кві, 2018 17:12
1 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 17:13
civ
Уточнили інформацію про виплату аліментів літнім батькам
R2 » П'ят 06 кві, 2018 07:25
9 427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 15:45
eduard_k
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.