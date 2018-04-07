Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
Дивися повний текст У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:32
У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів.
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:33
Ви дограєтеся своїми "стимулами" до того, що чоловіки взагалі боятимуться підходити близько до жінок, щоб з них не почали вимагати аліменти з усіма наслідками.
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07
Щоби діти народилися треба трохи більше, ніж просто близько підійти
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