Крісла Skyrider 2.0 являють собою якусь подобу сідла, але зі спинкою.
Дивися повний текст Представлено концептуальну модель крісел для літаків авіакомпаній-ультралоукостерів (фото).
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:11
Представлено концептуальну модель крісел для літаків...
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Дивися повний текст Представлено концептуальну модель крісел для літаків авіакомпаній-ультралоукостерів (фото).
Додано: Сер 11 кві, 2018 23:11
еще одно рац предложение, как в мусорных машинах, сперва прессом, а потом всё в самолет...
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