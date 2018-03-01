RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено концептуальну
модель крісел для літаків...

Представлено концептуальну модель крісел для літаків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:11

Представлено концептуальну модель крісел для літаків...

Пропонуємо до обговорення:
Крісла Skyrider 2.0 являють собою якусь подобу сідла, але зі спинкою.

Дивися повний текст Представлено концептуальну модель крісел для літаків авіакомпаній-ультралоукостерів (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81330
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:11

еще одно рац предложение, как в мусорных машинах, сперва прессом, а потом всё в самолет...
Cactus
 
Повідомлень: 722
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:53

Модель "Наполжопки" (тм).
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:54

Это же надо так людей не уважать...
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:52

  serg_vronsky написав:Это же надо так людей не уважать...

Неповага - це коли вибору нема! Різноманітність пропозицій є найбільшим проявом поваги.
vajnagi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 27.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено технологію 3D-друку будинків за 24 години
R2 » Нед 18 бер, 2018 10:20
6 357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 21:08
rjkz
"Антонов" націлився на створення принципово нових літаків 1, 2
R2 » Вів 06 бер, 2018 12:38
14 1271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 бер, 2018 10:07
Ratatui
Модель ринку землі вже готова - Данилюк
R2 » Чет 01 бер, 2018 16:48
3 180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 19:08
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55437)
12.04.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.