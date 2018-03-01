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Представлено концептуальну
модель крісел для літаків...

Представлено концептуальну модель крісел для літаків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:43

  mister-svet написав:Помнится ЛиАЗ на 105 мест для стоячих скотовозами в народе звали... Похоже для украинского населения сделают скотоаэробусы.
Тут уже даже очень довольные есть.

Причем тут украинское население ? Есть в мире спрос есть предложение. Я понимаю, что тем кто целый год лежит на диване и раз в год летит куда-то на тюлений отдых в Турцию, Грецию или Египет это нафиг не надо.
Должно быть стыдно не за то что предлагают летать стоя, а что у нас треть население за коммуналку заплатить не может.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:21

sergnemo68
А зачем там откидные столики?
это откидные стулья, для тех кому седел не хватило!! :mrgreen: Ремни где?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:16

Вибачайте! Есть предложение. Кресла сидячие/стоячие что-то весят. А если на рейсе нет хоть одного пассажира? Лишние траты на перевозку пустого кресла? НЕТ! + над головой у стоящего/сидящего останется место - не рационально перевозим!!! Значит каждый приходит с веревкой и подвешиваем каждого к потолку!! Но обязательно в 2 ряда!!! ВОТ!! И компактно и лишней массы на стулья нет!!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:53

  sergnemo68 написав:А зачем там откидные столики?

Чтобы Вы могли куда-то поставить пластиковый стаканчик с горячим растворимым кофе за 3 евро
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50

  antey1969 написав:
  sergnemo68 написав:А зачем там откидные столики?

Чтобы Вы могли куда-то поставить пластиковый стаканчик с горячим растворимым кофе за 3 евро

если кто-то будет лететь стоя то за 3 евро удавиться .
свинорыл
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