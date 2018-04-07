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Трамп відреагував на закиди спецпрокурора про $150 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп стверджує, що український бізнесмен Віктор Пінчук не просив його за допомогою відеозв'язку виступити на конференції YES у Києві в 2015 році.
Дивися повний текст Трамп відреагував на закиди спецпрокурора про $150 тисяч від Пінчука
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Додано: Чет 12 кві, 2018 08:53
В Америке заплатили 150 тыс.дол. (и то в благотв.фонд) уже аврал, а у нас леваком (десятками или сотнями, непонятно) миллионы утекают и все нормально.
Эх..
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