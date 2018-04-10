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Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії.
Дивися повний текст Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2"
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