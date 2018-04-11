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Газопровід в обхід України:
Фінляндія видала всі дозволи...

Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27

Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії.

Дивися повний текст Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27

Це зрада чи перемога?
galluch555
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:54

Придётся таки другую работу работать...
serg_vronsky
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