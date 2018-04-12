Про це йдеться в заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії.
Дивися повний текст Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2".
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27
Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2".
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:39
Re: Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи
Всё нормально, ПП-2 уже не страшен: "Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну" https://news.finance.ua/ua/news/-/42439 ... z-ukrayinu
И немцы и финны - наши друзья!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:07
Партнерыже!
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:24
Все сочувствовали Орешникову. Жалели его, но это была БЕСПЛАТНАЯ ЖАЛОСТЬ!
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