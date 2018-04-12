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Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії.
Дивися повний текст Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2"
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R2
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27
Це зрада чи перемога?
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galluch555
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:54
Придётся таки другую работу работать...
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:39
Всё нормально, ПП-2 уже не страшен: "Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну" https://news.finance.ua/ua/news/-/42439 ... z-ukrayinu
И немцы и финны - наши друзья!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:52
Шо тоже в интересах Украины?
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nik1
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:07
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:24
Все сочувствовали Орешникову. Жалели его, но это была БЕСПЛАТНАЯ ЖАЛОСТЬ!
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nik1
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:09
Что то "небратьев" становится все больше!
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romio_33
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:16
romio_33
romio_33 написав:
Что то "небратьев" становится все больше!
Классика жанра. Они этого долго ждали, мы (я тоже вхожу в "МЫ" т.к. живу в Киеве) кричали, что ничего у них не выйдет.
Короче нужно верить украинским СМИ и чиновникам.
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