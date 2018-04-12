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Газопровід в обхід України:
Фінляндія видала всі дозволи...

Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27

Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві Регіонального адміністративного агентства Південної Фінляндії.

Дивися повний текст Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:27

Це зрада чи перемога?
galluch555
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:54

Придётся таки другую работу работать...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:39

Re: Газопровід в обхід України: Фінляндія видала всі дозволи

Всё нормально, ПП-2 уже не страшен: "Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну" https://news.finance.ua/ua/news/-/42439 ... z-ukrayinu
И немцы и финны - наши друзья!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:52

Шо тоже в интересах Украины?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:07

  mister-svet написав:Всё нормально, ПП-2 уже не страшен: "Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну" https://news.finance.ua/ua/news/-/42439 ... z-ukrayinu
И немцы и финны - наши друзья!

Партнерыже!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:24

Все сочувствовали Орешникову. Жалели его, но это была БЕСПЛАТНАЯ ЖАЛОСТЬ!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:09

Что то "небратьев" становится все больше!
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:16

romio_33
  romio_33 написав:Что то "небратьев" становится все больше!

Классика жанра. Они этого долго ждали, мы (я тоже вхожу в "МЫ" т.к. живу в Киеве) кричали, что ничего у них не выйдет.
Короче нужно верить украинским СМИ и чиновникам.
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