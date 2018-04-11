Станом на початок року в агропромисловому комплексі України реалізується 474 інвестиційні проекти загальною вартістю майже 41,3 млрд грн.
Дивися повний текст В АПК України створять 16 тис. робочих місць.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:55
В АПК України створять 16 тис. робочих місць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В АПК України створять 16 тис. робочих місць.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:12
судя в каком направлении все движется, т.е. раньше трактора заменяли человека, а в у нас будет наоборот, человек заменит трактор.
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