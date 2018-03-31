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Названо дату виходу електричного кросовера Skoda
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 09:57
Пропонуємо до обговорення:
До 2025 року компанія Skoda випустить 5 електрифікованих моделей. Однією з них буде купеподібний кросовер на 100-відсотковій електротязі – його поява на ринку відбудеться в 2020 році.
Дивися повний текст Названо дату виходу електричного кросовера Skoda
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Додано: Чет 12 кві, 2018 09:57
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