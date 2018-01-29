Чисті міжнародні резерви Національного банку України в березні скоротилися на 1,8% - до 6,343 млрд дол.
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6,3 мільярда.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 10:15
Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6,3 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6,3 мільярда.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:16
..для сравнения - вал.резервы МАЛЕНЬКОЙ Чехии = 125 млрд.баксов!!!.. ну ГДЕ логика?!...и ведь там ни нефти, ни др.сырьевых ресурсов (которые можно было бы выкопать//украсть и перепродать) НЕТ!!..
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:21
maestro71, Чехія - член Євросоюзу і НАТО, і частину Чехії не окупувала Росія.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:46
А может это потому что мы , в основной массе. глупые и ленивые? По этому Украины на глобальный рынок почти не продает ни товаров ни услуг. Не ?
Та не , о чем я. Во всем виновата россия, олигархи , Миха и т.д. Нам бы выбрать мессию и заживем
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:56
А что означает почти не продает. Скольк нужно продавать чтобы было не почти
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:01
Есть цифры конкретны экспорта постатейно. И выходит так что продает .и услуги и высокотехнологичную продукцию и сельск . Хоз продукцию .в Чехии несколько гигантов выкуплены Евросоюзом и продают на весь мир. А вот в штатах отрицательный баланс.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:15
Та все просто. Открываем ВВП Украины и Чехии на душу населения. Можете еще экспорт глянуть и на душу населения пересчитать. Для тех кто кричит война ... Прибавляем расходы на войну, хотя сильно это картину не поменяет.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:06
А ЗВР на удержания курса гривны случайно не палят регулярно, как Витёк в своё время делал?
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:14
Зачем, ОГВЗ приспособились вагонами печатать.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29
Так и наличку постоянно печатают вагонами. Недавно статистику кто-то выкладывал за несколько последних лет, по росту объемов наличных денег ежегодно. Да и в банкоматах уже практически каждый раз, купюрами с серийными номерами идущими по порядку, пачки новеньких денег выдают. Но курс-то упорно держат зубами на месте. Значит кто-то чем-то за это платит...
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