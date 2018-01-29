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Чисті міжнародні резерви НБУ
скоротилися до $6,3 мільярда

Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6,3 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:33

  mister-svet написав: Зачем, ОГВЗ приспособились вагонами печатать.

А вот интересно, а кто их покупает в таком количестве? И чем они потом проценты по этим облигациям платят? Или теми же напечатанными гривнами : )
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