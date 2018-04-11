|
|
Європейці бояться нелегального алкоголю з України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Європейська Комісія розпочинає масштабну кампанію з боротьби з контрафактом в країнах-партнерах ЄС.
Дивися повний текст Європейці бояться нелегального алкоголю з України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81336
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55
Зря.
Алкоголь у нас не плохой... Не стыдно.
-
serg_vronsky
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|246
|
Чет 12 кві, 2018 11:06
nik1
|
|8
|517
|
Чет 12 кві, 2018 10:40
otg
|
|2
|47
|
реклама