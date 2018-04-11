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Європейці бояться нелегального
алкоголю з України

Європейці бояться нелегального алкоголю з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55

Європейці бояться нелегального алкоголю з України

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Комісія розпочинає масштабну кампанію з боротьби з контрафактом в країнах-партнерах ЄС.

Дивися повний текст Європейці бояться нелегального алкоголю з України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55

Зря.
Алкоголь у нас не плохой... Не стыдно.
serg_vronsky
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