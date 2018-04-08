Про це повідомила представник ЄК Анна-Кайса Ітконен.
Дивися повний текст Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:12
Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:12
Нормальный рыночный процесс. РФ будет регулировать толщину транзитного потока, исключив политическую составляющую. Меркель согласна и с этим, лишь бы запустить СвП-2, конечно в интересах Украины.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:24
Re: Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну
Очень хорошо. Таки принципиально договорились. До пуска ПП-2.
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