Про це повідомила представник ЄК Анна-Кайса Ітконен.
Дивися повний текст Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 11:12
Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:12
Нормальный рыночный процесс. РФ будет регулировать толщину транзитного потока, исключив политическую составляющую. Меркель согласна и с этим, лишь бы запустить СвП-2, конечно в интересах Украины.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:24
Re: Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну
Очень хорошо. Таки принципиально договорились. До пуска ПП-2.
Слава труду! Да здравствует мир во всём мире!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:42
Обещала? Странно.
От транзита следует отказаться, тогда все поймут, чего стоят слова чьих-то обещаний.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:23
Так уже "договаривались" о транзите и его стоимости, где было записано ежегодно обязаны прокачивать не менее 110 миллиардов, а прокачивают 60-90 (вы же понимаете, что перевезти на условные 1000 км мешок картошки в грузовике или 200 мешков - будет стоить все равно почти одинаково?). Они что с теми договорами сделали? - Подтерлись, даже не особо оглядываясь на Стокгольм.
Договариваться надо с ЕС и энергокомиссией, чтобы меняли подходы и делали общий рынок газа - контрактировали, как они это иногда уже делают с нашими подземными газохранилищами, транзитные наши мощности на нашей восточной границе с рф и забирали там газ. Чтобы не рф решала, а ЕС - каким путем удобнее получать газ, а нам - где его забирать.
Это единственное решение сохранить транзитную трубопроводную систему. Тем более, у нас есть козыри в виде газохранилищ, которыми в пиковые нагрузки ЕС не сможет воспользоваться (так как прокачать из рф в холода нужный объем не могут), если технически не будет к нам поступать газ из рф, потому что в случае отсутствия транзита, гтс Украины будет развернута с запада на восток и заточена под газ купленный в ЕС.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:41
"Россия пообещала ЕС" = "Мамой клянусь, да!". Если них даже подписанные соглашения - бумажка для подтирания!
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