RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія пообіцяла ЄС зберегти
транзит газу через Україну

Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:12

Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила представник ЄК Анна-Кайса Ітконен.

Дивися повний текст Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81348
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:12

Нормальный рыночный процесс. РФ будет регулировать толщину транзитного потока, исключив политическую составляющую. Меркель согласна и с этим, лишь бы запустить СвП-2, конечно в интересах Украины.
nik1
 
Повідомлень: 925
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:24

Re: Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну

Очень хорошо. Таки принципиально договорились. До пуска ПП-2.
Слава труду! Да здравствует мир во всём мире!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:41

в Будапешті вони теж багато наобіцяли
Taras Rudko
 
Повідомлень: 287
З нами з: 03.10.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:54

"россия обещала"
nitra
 
Повідомлень: 854
З нами з: 11.01.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:55

А ведь нужно договариваться с Газпромом, а не победные реляции.
nik1
 
Повідомлень: 925
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:42

Обещала? Странно.
От транзита следует отказаться, тогда все поймут, чего стоят слова чьих-то обещаний.
Робокоп
 
Заблокований
Повідомлень: 8
З нами з: 12.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:23

  nik1 написав:А ведь нужно договариваться с Газпромом, а не победные реляции.

Так уже "договаривались" о транзите и его стоимости, где было записано ежегодно обязаны прокачивать не менее 110 миллиардов, а прокачивают 60-90 (вы же понимаете, что перевезти на условные 1000 км мешок картошки в грузовике или 200 мешков - будет стоить все равно почти одинаково?). Они что с теми договорами сделали? - Подтерлись, даже не особо оглядываясь на Стокгольм.

Договариваться надо с ЕС и энергокомиссией, чтобы меняли подходы и делали общий рынок газа - контрактировали, как они это иногда уже делают с нашими подземными газохранилищами, транзитные наши мощности на нашей восточной границе с рф и забирали там газ. Чтобы не рф решала, а ЕС - каким путем удобнее получать газ, а нам - где его забирать.
Это единственное решение сохранить транзитную трубопроводную систему. Тем более, у нас есть козыри в виде газохранилищ, которыми в пиковые нагрузки ЕС не сможет воспользоваться (так как прокачать из рф в холода нужный объем не могут), если технически не будет к нам поступать газ из рф, потому что в случае отсутствия транзита, гтс Украины будет развернута с запада на восток и заточена под газ купленный в ЕС.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:41

"Россия пообещала ЕС" = "Мамой клянусь, да!". Если них даже подписанные соглашения - бумажка для подтирания!
belil1
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...
R2 » Чет 12 кві, 2018 13:24
2 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 14:33
EKO
Рева розповів, через скільки років потрібно буде... 1, 2, 3
R2 » Нед 08 кві, 2018 20:49
22 1107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 14:30
1007qwert
В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної...
R2 » Сер 11 кві, 2018 15:06
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:06
ssnet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5809)
12.04.2018 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.