Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну

EKO написав:

Так уже "договаривались" о транзите и его стоимости, где было записано ежегодно обязаны прокачивать не менее 110 миллиардов, а прокачивают 60-90 (вы же понимаете, что перевезти на условные 1000 км мешок картошки в грузовике или 200 мешков - будет стоить все равно почти одинаково?). Они что с теми договорами сделали? - Подтерлись, даже не особо оглядываясь на Стокгольм. Договариваться надо с ЕС и энергокомиссией, чтобы меняли подходы и делали общий рынок газа - контрактировали, как они это иногда уже делают с нашими подземными газохранилищами, транзитные наши мощности на нашей восточной границе с рф и забирали там газ. Чтобы не рф решала, а ЕС - каким путем удобнее получать газ, а нам - где его забирать. Это единственное решение сохранить транзитную трубопроводную систему. Тем более, у нас есть козыри в виде газохранилищ, которыми в пиковые нагрузки ЕС не сможет воспользоваться (так как прокачать из рф в холода нужный объем не могут), если технически не будет к нам поступать газ из рф, потому что в случае отсутствия транзита, гтс Украины будет развернута с запада на восток и заточена под газ купленный в ЕС.