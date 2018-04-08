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Росія пообіцяла ЄС зберегти
транзит газу через Україну

Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:20

  EKO написав: Так уже "договаривались" о транзите и его стоимости, где было записано ежегодно обязаны прокачивать не менее 110 миллиардов, а прокачивают 60-90 (вы же понимаете, что перевезти на условные 1000 км мешок картошки в грузовике или 200 мешков - будет стоить все равно почти одинаково?). Они что с теми договорами сделали? - Подтерлись, даже не особо оглядываясь на Стокгольм. Договариваться надо с ЕС и энергокомиссией, чтобы меняли подходы и делали общий рынок газа - контрактировали, как они это иногда уже делают с нашими подземными газохранилищами, транзитные наши мощности на нашей восточной границе с рф и забирали там газ. Чтобы не рф решала, а ЕС - каким путем удобнее получать газ, а нам - где его забирать. Это единственное решение сохранить транзитную трубопроводную систему. Тем более, у нас есть козыри в виде газохранилищ, которыми в пиковые нагрузки ЕС не сможет воспользоваться (так как прокачать из рф в холода нужный объем не могут), если технически не будет к нам поступать газ из рф, потому что в случае отсутствия транзита, гтс Украины будет развернута с запада на восток и заточена под газ купленный в ЕС.

А договор с Европой - тот же газ но по 240.Но "пэрэмога". И трубу в металл сдадут под "пэрэмогу"
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:22

  EKO написав: Так уже "договаривались" о транзите и его стоимости, где было записано ежегодно обязаны прокачивать не менее 110 миллиардов, а прокачивают 60-90 (вы же понимаете, что перевезти на условные 1000 км мешок картошки в грузовике или 200 мешков - будет стоить все равно почти одинаково?). Они что с теми договорами сделали? - Подтерлись, даже не особо оглядываясь на Стокгольм. Договариваться надо с ЕС и энергокомиссией, чтобы меняли подходы и делали общий рынок газа - контрактировали, как они это иногда уже делают с нашими подземными газохранилищами, транзитные наши мощности на нашей восточной границе с рф и забирали там газ. Чтобы не рф решала, а ЕС - каким путем удобнее получать газ, а нам - где его забирать. Это единственное решение сохранить транзитную трубопроводную систему. Тем более, у нас есть козыри в виде газохранилищ, которыми в пиковые нагрузки ЕС не сможет воспользоваться (так как прокачать из рф в холода нужный объем не могут), если технически не будет к нам поступать газ из рф, потому что в случае отсутствия транзита, гтс Украины будет развернута с запада на восток и заточена под газ купленный в ЕС.

+ Акция "Прикрути" тоже "пэрэмога" в Стокгольме. Это не политика ради экономики.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:11

У инсайдеров ходят слухи что русские, скорее всего сделают ход конем - выставят одинаковые цены на входе в Украину и Германию: все вроде по чесноку, а там кто хочет, хай платит за транзит, кто не хочет - хай выбирает
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:06

Та там еще одна фишка - всего 10-15 будут перекачивать ... а для покрытия расходов необходимо хотя бы 25!!! так что получается убыток!
сова
 
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