Про це свідчать дані Національного банку.
Дивися повний текст НБУ запевняє, що вклади населення в банках за березень збільшилися.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:31
НБУ запевняє, що вклади населення в банках за березень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ запевняє, що вклади населення в банках за березень збільшилися.
Зараз переглядають цей форум: pitersanfan і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|