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НБУ запевняє, що вклади населення
в банках за березень...

НБУ запевняє, що вклади населення в банках за березень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:31

НБУ запевняє, що вклади населення в банках за березень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Національного банку.

Дивися повний текст НБУ запевняє, що вклади населення в банках за березень збільшилися.
R2
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